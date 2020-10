Efemérides de 13 de outubro

1882 Foi inaugurada há 138 anos, no Porto, a Associação de Jornalistas e Homens de Letras, no tempo em que eram também dos jornais as gentes das letras.

1884 Foi definido por acordo internacional há 136 anos o Meridiano de Greenwich, ou Principal, que passa pela cidade deste nome nos arredores de Londres (e também por perto de Lisboa, estando assinalado na Marginal, junto a Queluz).

1917 Relato da sexta e última aparição de Fátima há 100 anos (a 1ª foi em Maio anterior, e teve em Fátima o Papa Francisco). A Pandemia, obviamente, afectou as comemorações.

2010 Começou há 10 anos o resgate dos mineiros de oiro e cobre de S. José, Copiacó, Chile, sendo Florencio Ávalos o primeiro a sair debaixo de terra (00:00, horas locais), na sequência da operação de salvamento dos 33 homens soterrados (a 700m de profundidade) pelo desabamento em 5 de Agosto anterior; e Luís Urzúa o último (21:55).

2015 O grupo terrorista Estado Islâmico instou há 5 anos os muçulmanos à "guerra santa" (Jihad) contra a Rússia e os EUA, e o seu comportamento antissocial e antirreligioso é levado muito a sério em todo o mundo, obrigando o Ocidente a prescindir de muitas liberdades conquistadas (e a que eles, no seu reaccionarismo primário, são também contrários).

2016 O antigo primeiro-ministro português António Guterres foi aclamado há 4 anos como novo secretário-geral das Nações Unidas, numa sessão da assembleia-geral da ONU que ratificou a escolha feita pelo Conselho de Segurança em 5 de outubro anterior.

2019 Nove mulheres acusaram há 1 ano o tenor espanhol Plácido Domingo de acosso sexual nos anos 80.