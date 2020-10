OE2021. "Este orçamento é o que os portugueses precisam"

O ministro das Finanças, João Leão, está já apresentar a proposta do Orçamento do Estado, aprovada em Conselho de Ministros. Acompanhe aqui a conferência de Imprensa.

🔴 Em direto: Apresentação do Orçamento de Estado para 2021 https://t.co/tJyKhjI3G7 — República Portuguesa (@govpt) October 13, 2020

Para o ministro das Finanças este é o “Orçamento que os portugueses precisam” para recuperar a economia, proteger o emprego e o rendimento dos portugueses. A garantia foi dada por João Leão esta terça-feira de manhã durante a apresentação da proposta do Orçamento de Estado para o próximo ano e que foi entregue ontem à noite no Parlamento.

Tal como tinha dito na Assembleia da República, este documento “é certo para Portugal e bom para Portugal”, acrescentando que não tem austeridade e “que não vem acrescentar crise à crise”.

As metas presentes no documento já são conhecidas: uma queda de 8,5% do Produto Interno Bruto (PIB) e antecipa “uma recuperação robusta de 5,4%” e para 2022 que atinja níveis pré-crise.

[em atualização]