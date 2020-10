Jovem estava a dormir quando foi morto a tiro pela irmã e pelo namorado de 13 anos

Dois adolescentes, de 13 anos, foram detidos, na última semana, pelo homicídio de um jovem de 20 anos, no estado norte-americano do Texas. Rene Ray Rodriguez foi baleado quatro vezes, enquanto estava na sua cama a dormir. Os suspeitos são a irmã e o namorado desta.

De acordo com a imprensa internacional, que cita fonte policial, os adolescentes foram vistos a fugir de casa, na passada quarta-feira à noite, depois do crime, mas acabaram por ser detidos no dia seguinte. Terá sido o rapaz a disparar a arma, depois de a namorada, irmã da vítima, o deixar entrar em casa.

Raquel Rodriguez, outra irmã de Rene Ray, disse que os adolescentes estavam juntos há quase um ano, mas a família não aprovava o namoro.

“O Rene amava a minha irmã ”, disse. "Era o bebé da casa", acrescentou.

Também a mãe da família, Michelle Guttierez, prestou declarações à imprensa e admitiu que está a viver um período doloroso. "Como é que se pode acordar deste pesadelo?", questionou.

Apesar de tudo, Michelle diz que “é mãe” e, por isso, vai apoiar a filha mais nova. “Vou continuar a apoiar a minha filha para a proteger e para lhe explicar que este não é o fim”, concluiu.

A polícia não revelou o nome dos suspeitos, uma vez que estes são menores.