Foi detida com mais de dois milhões de euros na bagagem quando tentava viajar de Londres para o Dubai

Uma mulher foi detida no aeroporto de Heathrow, em Londres, com 1.9 milhões de libras, mais de dois milhões de euros. A suspeita, Tara Hanlon, de 30 anos, tentava viajar para o Dubai e tinha o dinheiro distribuído por cinco malas.

Num comunicado, emitido na última semana, a polícia de controlo de fronteira britânica revelou que a detenção ocorreu no passado dia 3 de outubro, no Terminal 2 do aeroporto, pelas 20h00. Ao revistar as malas, a polícia encontrou aquela que já é considerada a maior apreensão de dinheiro no país em 2020 – 1.9 milhões de libras em notas.

A mulher é agora acusada de lavagem de dinheiro. Além de Hanlon, foi também detida outra mulher, de 28 anos. As duas viajavam juntas.

"Até agora, esta é a maior apreensão de dinheiro nas fronteiras britânicas este ano e estou satisfeito com os esforços dos agentes de fronteira. Prevenir a exportação de dinheiro não declarado do Reino Unido é um passo vital para reprimir grupos de crime organizado", disse Chris Philip, ministro da Imigração britânico.