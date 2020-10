PAN diz que Orçamento "não tem ambição" e aponta à especialidade: "Está tudo em aberto"

A deputada do PAN Inês Sousa Real disse, esta terça-feira, que a proposta de Orçamento do Estado para 2021, aprovada pelo Governo, não tem “rasgo” ou "ambição”. Contudo, o partido considera que "está tudo em aberto".

"Numa primeira leitura, este Orçamento é mais do mesmo, não tem rasgo, não tem a ambição de dar uma resposta mais estruturada aos problemas que o país atravessa", disse a deputada do PAN, que considera que o documento, estruturado pelo Executivo de António Costa, vem "tapar o sol com a peneira", no que diz respeito às alterações nas tabelas de retenções na fonte do IRS.

O PAN sublinhou ainda que a “crise ambiental ficou para trás” devido à pandemia, mas que continua a ser necessário dar respostas à mesma.

Por outro lado, Inês Sousa Real aplaudiu os "apoios sociais que permitem não deixar ninguém de fora, como os artistas, os trabalhadores informais” ou “os técnicos de som que ficaram sem nada”. Contudo, alerta para as eventuais dificuldades que possam ocorrer no acesso a estes apoios.

Sem deixar clara a votação do partido, neste caso se o PAN se irá abster ou não, a deputada admitiu que “está tudo em aberto” e lembrou que o Governo mostrou "disponibilidade para continuar a negociar com o PAN", apontando assim para a especialidade.