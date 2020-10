Há mais de 100 alunos de Erasmus infetados com o novo coronavírus no Porto

Estudam na Universidade do Porto e no Instituto Politécnico do Porto.

São mais de 100 os estudantes do programa de mobilidade Erasmus que estudam no Porto que estão infetados com o novo coronavírus.

Segundo a agência Lusa, que cita as instituições, há 80 alunos infetados na Universidade do Porto (U. Porto) e 24 no Instituto Politécnico do Porto (IPP). No total, são 104 os alunos do Programa Erasmus que testaram positivo para a covid-19.

O IPP confirmou ainda à agência noticiosa que há também sete estudantes nacionais infetados.

Na última quinta-feira à noite, a U. Porto tinha referido que as autoridades de saúde acreditam que “o contágio ter-se-á dado fora do contexto de aulas ou de outras atividades no interior da universidade". E que, até ao momento, não foram registados casos de contágio "dentro das instalações".