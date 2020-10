Criticada por adotar porco bebé, Jessica Athayde reage: "É inacreditável"

Foi através das redes sociais que Jessica Athayde revelou que tinha decidido aumentar a família, depois de adotar um porco bebé.

“Apresento-vos o Tomás Athayde”, escreveu na legenda da imagem que partilhou nas redes sociais. A atriz explicou que o animal foi encontrado numa floresta, numa zona de caça, e que foi atingido por uma espingarda mas conseguiu fugir, apesar de ferido.

No entanto, nem todos os seguidores de Jessica parecem ter gostado da novidade e acabaram a criticar a atriz. Chocada com as críticas que recebeu, Jessica reagiu, esta terça-feira, ao sucedido.

“É inacreditável a quantidade de ofensas que recebi por estar ajudar a salvar o Tomás! Portanto acalmem-se. Deixem lá o Tomás melhorar”, escreveu no Instagram, mostrando os vários comentários negativos que recebeu por parte dos seguidores.