Chris Brown fez visita misteriosa a Adele e só saiu de madrugada

Foi a primeira vez que Chris Brown foi ao Reino Unido, depois de ter sido proibido de entrar no país.

Chris Brown fez uma visita noturna no passado fim de semana à casa de Adele, em Inglaterra, e abandonou o local já de madrugada.

O rapper, que voltou agora pela primeira vez ao Reino Unido depois de ser proibido de entrar no país por causa de problemas com a lei, foi fotografado pelo The Sun a entrar de noite na casa de Adele e só saiu por volta das duas da manhã.

Não se sabe a razão da visita, mas Chris Brown e o suposto namorado de Adele, o rapper britânico Skepta, são chegados. Adele e Chris Brown conheceram-se em 2013, nos Grammys.