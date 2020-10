Ventura diz que Orçamento é um "ataque ao bolso da classe média"

Deputado apontou várias críticas ao documento e ao governo que o aprovou, mas não quis comprometer-se com um sentido de voto.

O deputado único e presidente do Chega afirmou, esta terça-feira, que a proposta do Orçamento do Estado para 2021, apresentada hoje pelo ministro das Finanças, "anuncia uma crise política e financeira". André Ventura acusou mesmo o PS de tentar "um malabarismo à esquerda".

Para Ventura, a proposta é "um ataque ao Serviço Nacional de Saúde" e "ao bolso da classe média", além de constituir uma "via aberta" à corrupção.

"O que temos assistido nos dois parceiros do PS é uma tentativa de saltar da cadeira quando veem que o barco vai ao fundo e todos já perceberam que o barco do PS, seja este ano seja no próximo, vai ao fundo", afirmou, citado pela agência Lusa.

"No que depender do Chega, a direita não virá apenas para resolver, virá para apontar responsabilidades e apontar o dedo a quem deixou o país chegar a esta situação", acrescentou, reiterando o desafio público, revelado ontem pelo jornal i, que lançou ao PSD para que haja um entendimento entre os dois partidos em matéria de revisão constitucional.

Ainda sobre o partido liderado por Rui Rio, Ventura disse esperar, "a bem do regime democrático", que não se verifique o que chamou de "deriva do PSD" em relação a esta proposta de Orçamento do Estado para 2021.

Apesar de todas as críticas ao documento, o deputado não quis para já anunciar o sentido de voto do partido, remetendo-o para depois de uma "análise mais aprofundada" e de uma reunião da direção do Chega.