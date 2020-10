Ronaldo testa positivo à covid-19. Georgina e Dolores já reagiram

A mãe de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, e a namorada, Georgina Rodríguez, já reagiram à notícia de o jogador português ter testado positivo ao novo coronavíurs. Através das redes sociais, ambas enviaram mensagens de apoio ao craque e mostraram-se confiantes em relação à situação.

"Deus dá grande batalhas a grandes guerreiros e é mais uma guerra que irás vencer, filho", escreveu a mãe de CR7 na legenda de uma fotografia do jogador.

Também Georgina Rodríguez utilizou as redes sociais para mostrar que apesar de não poder estar ao lado do namorado está em contacto com ele. "És a minha inspiração", pode ler-se na legenda de uma imagem partilhada pela modelo, onde CR7 e Georgina surgem em videochamada.

Recorde-se que a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou, esta terça-feira, que Cristiano Ronaldo tinha testado positivo à covid-19. Segundo a nota da FPF, o internacional português está bem, sem sintomas e em isolamento.