Criança leva lubrificante para a escola a pensar que era desinfetante

Uma menina de cinco anos levou para a escola o lubrificante da mãe por pensar que se tratava de álcool gel para desinfetar as mãos. O caso aconteceu em Livingston, na Escócia, e segundo avançou o jornal Daily Star, a mãe da criança só deu pelo mal-entendido quando viu o frasco na mochila da filha.

Tudo aconteceu porque a menina se chama Summer e o frasco era da marca “Ann Summers”. Ao ler o rótulo, a criança pensou que, por ser o seu nome, seria para si. Quando a mãe, Louise Hosie, perguntou a Summer porque tinha levado aquele frasco, respondeu que era para “não ficar com germes” e disse ainda que os amigos da escola também o tinham utilizado. De acordo com a mesma fonte, a menina diz que gostou do produto por ser “quente e macio”.

Apesar de Louise ter achado graça à situação, contou que ao mesmo tempo se sentiu “mortificada ao pensar: 'e se os professores viram o frasco'. Mas acho que se eles tivessem visto, ter-lhe-iam tirado", disse ao Daily Star.