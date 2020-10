Número de casos diários de covid-19 em Espanha com descida significativa

Apesar de terem sido registados menos 20 mil casos do que na segunda-feira, o número continua a ser preocupante para as autoridades de saúde.

Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 7.118 casos de covid-19 em Espanha. Este número representa uma descida significativa comparativamente a esta segunda-feira, quando foram registados 27.856 novos casos de covid-19. No total, já foram infetadas 896.086 pessoas com o novo vírus desde o início da pandemia no país.

Foram registadas esta terça-feira mais 80 mortes por covid-19. Este número também representa uma descida em comparação aos dados desta segunda-feira, quando foram confirmadas 195 vítimas mortais. O número de óbitos relacionados com a doença subiu para 33.204.

1.149 pessoas deram entrada em hospitais de todo o país nas últimas 24 horas. No total existem 11.297 pessoas hospitalizadas com a doença, das quais 1.595 pacientes em Unidades de Cuidados Intensivos.