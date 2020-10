Consórcio internacional APG formaliza compra de 81,1% da Brisa

Após a conclusão do negócio, António Pres de Lima foi nomeado como novo presidente executivo da empresa.

O consórcio liderado pela APG concluiu esta terça-feira a aquisição de 81,1% do capital da Brisa, que pertenciam ao Grupo José de Mello e à Arcus. Em comunicado, as entidades referem que o negócio foi concluído após a “decisão de não oposição por parte do regulador europeu” à operação.

Na nota, o consórcio – formado pela APG (gestora de ativos da ABP, o fundo de pensões dos funcionários públicos e do setor da educação dos Países Baixos), o NPS (serviço nacional de pensões da República da Coreia) e a SLAM (gestora de ativos da Swiss Life, a maior seguradora do ramo vida na Suíça) – indica que “no seguimento da conclusão da operação, Vasco de Mello é nomeado presidente do Conselho de Administração e António Pires de Lima é nomeado CEO” da Brisa.

O consórcio adianta, no comunicado, que esta operação valoriza o ativo Brisa em mais de três mil milhões de euros”,ainda que prevê investir 1,2 mil milhões de euros na empresa portuguesa nos próximos 15 anos.