João Leão garante que Governo está "preparado para continuar a apoiar as empresas a manter o emprego"

O ministro das Finanças sublinhou ainda que 900 milhões de euros do Orçamento de Estado (OE) estão destinados "para a proteção do emprego".

O ministro das Finanças, João Leão, garantiu, esta terça-feira, que o Governo está "preparado para continuar a apoiar as empresas a manter o emprego" se a pandemia tiver uma evolução negativa no país, durante uma entrevista à SIC. "O Governo quer dar um sinal a todas as empresas de que está preparado para, durante o próximo ano, e em função da evolução da pandemia, continuar a apoiar as empresas a manter o emprego, financiando parte dos custos do trabalho", assegurou o governante.

João Leão sublinhou ainda que Orçamento de Estado (OE) é "equilibrado" e que 900 milhões de euros do mesmo estão destinados "para a proteção do emprego". O governante garante ainda que o OE definido este ano é bastante diferente do definido pelo Governo durante a última crise económica. "Num só ano, estamos a pôr, nos bolsos dos portugueses, 550 milhões de euros de redução de impostos", referiu o ministro. "Nunca houve, nos últimos dez anos, um ano em que, de forma tão significativa, se aumentasse a liquidez e o rendimento das famílias", acrescentou ainda João Leão.