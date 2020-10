Há mais doentes covid-19 agora no Hospital Curry Cabral do que no início da pandemia

O hospital Curry Cabral, em Lisboa, tem agora mais doentes de covid-19 acomodados nas instalações do que no início na pandemia. Segundo avança a TSF, as enfermarias já estão lotadas e os infetados passaram a ser colocados em unidades destinadas a cirurgia.

Também em Lisboa, o hospital São José tem as camas de Unidades de Cuidados Intensivos praticamente esgotadas, com oito ocupadas num total de 10.

Os hospitais portugueses estão a chegar ao limite: por exemplo, recorde-se que o Amadora-Sintra não está a aceitar mais internamentos no serviço de pneumologia e que, no Porto, o hospital de São João cativou a unidade de campanha.