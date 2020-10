Escola de Castelo Branco com mais de uma dezena de infetados

A Escola Básica da Quinta da Granja, em Castelo Branco, reportou a existência de mais de dez casos positivos de covid-19, pelo que vai estar fechada nos próximos 14 dias e os alunos vão ter aulas à distância.

A decisão das autoridades de saúde e da direção do Agrupamento de Escolas Amato Lusitano foi dirigida aos encarregados de educação no final do dia de terça-feira. De acordo com o agrupamento, os sintomas nos alunos infetados são ligeiros e não existem casos em internamento.

Depois de terem sido detetados alguns casos assintomáticos no sábado, todos os alunos procederam à realização de testes covid.