Vieira Chorão

Não há dúvidas de que estamos a viver outros tempo, com valores eleitorais distintos.

Penso que antes não seria possível. Agora vimos Luís Filipe Vieira a choramingar no anúncio da sua recandidatura, falando no pai, e sem referir as acusações judiciais de que é alvo. E não temos qualquer dúvida de que ganhará estas eleições, até porque imaginamo-lo a controlar o processo de voto. E já terá dito quantas vez não se recandidatar?

Pessoalmente, gostava que vencesse Noronha Lopes, que prefiro. Afinal, para mim, e para muitos da família, o Benfica é uma questão de Família, na medida em que somos sobrinhos do tio Cosme Damião. E parece que somos mesmo os mais próximos – e por ele preferidos.