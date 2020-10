Quem é o novo namorado de Rebel Wilson?

A atriz tem partilhado nos últimos tempos várias fotografias nas redes sociais com o namorado, Jacob Busch.

Rebel Wilson assumiu recentemente através das redes sociais, no final de setembro, o namoro com o empresário Jacob Busch. Os dois também apareceram como casal na Planetary Health Gala, em setembro, no Mónaco.

Antes de mostrarem publicamente que estavam numa relação, o casal já estava junto há um ano.

Agora, têm partilhado com os fãs vários momentos juntos, como umas férias em Cabo San Lucas, no México.

Mas quem é o novo amor da estrela de Pitch Perfect?

Jacob Busch tem 29 anos, ou seja, é 11 anos mais novo do que a namorada, e dono da marca de cerveja Son’s Beer, que lançou há quatro anos com dois amigos. O pai é descendente de Adolphus Busch, fundador da Anheuser Busch, uma empresa multinacional americana fabricante de cerveja. O empresário é também adepto de Filantropia e adora animais.

Antes de Rebel Wilson, Jacob terá namorado dois anos, entre 2013 e 2015, com Adrienne Maloof, do programa Real Housewives of Beverly Hills.