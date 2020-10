Cinco estudantes da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro testaram positivo para a covid-19

Cinco estudantes da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), em Vila Real, estão infetados com o novo coronavírus.

Num comunicado emitido esta quarta-feira, a instituição esclarece que “não há evidências de que esse contágio se tenha dado no campus universitário, dado que estão a ser cumpridas todas as medidas do plano de contingência, pelo que a atividade académica decorre dentro da normalidade”.

Segundo a UTAD, a informação de que cinco alunos estavam infetados foi dada pelas entidades de saúde, que adiantaram ainda que os estudantes se encontram em isolamento.

"Informa-se também que já foram identificados e informados, pelas autoridades competentes, os elementos identificados como contactos de risco, os quais estão também em isolamento profilático e seguirão a sua atividade letiva à distância", acrescentou a universidade na mesma nota, destacando ainda que "mantém o contacto permanente com a Autoridade de Saúde local, no sentido de acompanhar a evolução dos membros da comunidade que se encontram em isolamento".

O reitor da UTAD, António Fontainhas Fernandes, apelo ao"uso obrigatório de máscara em todo o campus" pede "a toda a comunidade para manter uma postura exemplar e serenidade no funcionamento da atividade letiva, seguindo sempre as recomendações da Autoridade de Saúde local sobre as medidas de proteção contra a covid-19.