Kristen Bell revela pormenores sobre recaída do marido após passar 16 anos sóbrio

Kristen Bell quebrou o silêncio sobre a recaída que o marido, o também ator Dax Shepard, sofreu depois de 16 anos de sobriedade. A atriz participou no programa The Ellen Show e acabou por contar como está o companheiro, um mês depois de uma recaída com medicamentos opioides.

"Ele está mesmo a ir muito bem. Toda a gente luta contra seus próprios demónios. Às vezes é ansiedade e depressão. Às vezes é abuso de substâncias", explicou Kristen Bell, que se mostrou orgulhosa com o facto de o ator ter sido honesto e pedir ajuda, ao invés de ocultar o que havia acontecido.

“O que eu mais amo no Dax é que ele foi capaz de me dizer: 'Precisamos de um plano diferente.' Nós temos um plano: se ele tiver que tomar um medicamento por algum motivo, eu tenho que administrar. Mas ele disse, 'Precisamos de um plano mais robusto. Estava a ceder, tenho de fazer algum tipo de trabalho emocional para descobrir porque queria usar aquilo novamente’”, contou.

A atriz disse ainda que o marido é “viciado” em crescer e que, além de procurar alternativas, os dois decidiram retomar a terapia juntos.

“Ele disse: 'Eu não quero arriscar esta família e acabei a fazer isto, então vamos procurar coisas novas para ter a certeza de que isto não acontece novamente'", disse Kristen Bell. “Vou continuar a apoiá-lo porque ele vale muito a pena”, acrescentou.

De realçar que, no passado dia 21 de setembro, o ator teve de tomar analgésicos depois de sofrer um acidente de mota. Poucos dias depois, no seu podcast Armchair Expert, Dax revelou o que aconteceu e contou mais pormenores sobre esta sua luta, nomeadamente sobre a forma como tomava determinados medicamentos para passar o dia a trabalhar e como chegou a manipular as receitas do seu pai, numa altura em que este estava com uma saúde frágil, para conseguir obter o que queria.

Dax Dhepard e Kristen Bell são pais de Lincoln, de 7 anos, e de Delta, de 5 anos.