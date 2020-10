Nunca houve tantos casos num só dia em Portugal. Só no Norte foram mais de mil

Portugal superou esta quarta-feira, pela primeira vez, a barreira dos dois mil casos diários de covid-19, ao registar 2.072 novas infeções nas últimas 24 horas. Os dados divulgados pela Direção-Geral da Saúde (DGS) mostram ainda que ocorreram mais sete mortes por covid-19 face ao último balanço. O país regista agora um total acumulado de 91.193 infetados e 2.117 vítimas mortais desde o início da pandemia.

A região Norte volta a ser aquela onde foram diagnosticados a maior parte dos novos casos das últimas 24 horas, com 1.001 novos infetados (48,3%). Esta é também a primeira vez que a região ultrapassa os 1.000 novos casos diários. Em Lisboa e Vale do Tejo há mais 802 casos, no Centro mais 172, no Alentejo mais 47 e no Algarve mais 42. Quanto aos arquipélagos, os Açores somam mais cinco casos e na Madeira há mais três.

Dos sete óbitos, quatro ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo e três no Norte.

Também o número de internados continua a aumentar. Depois de o país ultrapassar ontem barreira dos 900 internamentos, há agora 957 doentes internados nos hospitais portugueses devido ao novo coronavírus, mais 41 face ao último balanço. Destes, 135, mais três do que ontem, estão em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Por outro lado, mais 446 pessoas recuperaram da doença, aumentando para 54.493 o total de recuperados no país desde o início da crise pandémica.

As autoridades de Saúde têm 50.544 contactos em vigilância e estão ativos 34.583 casos no país.