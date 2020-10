Sá Pinto ruma ao Brasil para treinar Vasco da Gama

O treinador português Ricardo Sá Pinto vai rumar ao Brasil para treinar o Vasco da Gama, anunciou, esta quarta-feira, o clube através das redes sociais.

O clube brasileiro partilhou um vídeo de Sá Pinto dirigido aos adeptos do clube, onde o técnico utiliza uma camisola do ex-avançado do clube Romário, que tem uma dedicatória especial dirigida a si ."Vocês sabem que foi um grande jogador, um histórico do Vasco e do futebol mundial. Guardo esta camisola com muito carinho. Quero que vocês saibam que estou muito orgulhoso e honrado por ser o vosso treinador, eu e a minha equipa técnica", começou por dizer no vídeo.

Sá Pinto diz ainda que se sente "muito confiante" em relação ao futuro do clube e que apesar de a situação atual da equipa não ser "a ideal" e "requerer grande responsabilidade", o técnico diz-se preparado para tal e salienta que "é nas dificuldades que se criam as grandes oportunidades".

"Conto com o vosso apoio e carinho e já sabem, lutar, lutar pela vitória. Grande abraço a todos, os que estão no Brasil e espalhados pelo mundo", concluiu o treinador.