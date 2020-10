Itália com recorde diário de casos de covid-19

Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 7.332 casos de covid-19 em Itália. Desde o início da pandemia, este é o número diário mais elevado registado no país - anteriormente, o dia com o pico maior de infeções tinha sido a 21 de março, quando foram registados 6.557 casos do novo coronavírus. No total, já foram infetadas 372.799 pessoas no país.

Foram ainda confirmados mais 43 óbitos desde ontem, aumentando o número de vítimas mortais para 36.289.

No total, existem 92.445 casos ativos em Itália. 5.470 pessoas infetadas estão internadas em hospitais de todo o país, das quais, 594 se encontram em Unidades de Cuidados Intensivos.