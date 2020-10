Cão 'exige' despedir-se do dono antes do homem ir para o hospital

Os operacionais ficaram tão emocionados com a situação que decidiram pegar o animal ao colo e deixarem-no despedir-se.

Os cães são o melhor amigo do Homem. E uma história contada pelos Bombeiros Voluntários de Cete, no concelho de Paredes, comprova o famoso ditado.

Esta quarta-feira de manhã, uma equipa do quartel foi chamada para prestar assistência a um paciente. E quando se preparavam para o transportar para o hospital, o cão do mesmo começou a latir à porta da ambulância. Os operacionais ficaram tão emocionados com a situação que decidiram pegar o animal ao colo e deixarem-no despedir-se.

"As relações de proximidade não existem só entre os seres humanos. Num serviço de pré-hospitalar, deparamo-nos com um ato de amor", escreveu a corporação na sua rede social Facebook, onde contou o sucedido. "Cuidar de quem cuidou. Mesmo debilitado, este animal não deixou o seu dono sozinho e quis se despedir-se dele antes de ir ao hospital", acrescentam os bombeiros.