A cumprir quarentena, Ronaldo deixa mensagem de apoio à seleção portuguesa

Depois de ter testado positivo ao novo coronavírus, Cristiano Ronaldo teve de faltar ao jogo da seleção portuguesa contra a Suécia, que está a decorrer esta noite em Alvalade.

Apesar de estar a cumprir quarentena na sua casa em Turim, Itália, o jogador não deixou de mostrar o seu apoio a Portugal e aos seus colegas de equipa, antes do início do jogo: "É como se estivesse aí! Vamos Malta! Força Portugal", escreveu o capitão da equipa, na sua conta oficial de Instagram, onde publicou uma imagem ao lado da televisão, vestido com o seu equipamento.

Ronaldo testou positivo à covid-19 esta terça-feira mas encontra-se assintomático. O jogador é o terceiro membro da equipa das quinas a ser infetado, depois de Anthony Lopes e José Fonte.