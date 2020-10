Aluno da Escola Alemã de Lisboa infetado com covid-19

Três turmas do secundário foram enviadas para casa para cumprir "isolamento profilático".

Um aluno da Escola Alemã de Lisboa testou positivo à covid-19, anunciou o estabelecimento esta quarta-feira.

O aluno infetado é do ensino secundário, logo a escola decidiu enviar os alunos das três turmas do mesmo ano para casa para cumprirem "isolamento profilático" e proteger assim o resto da comunidade académica, indica uma fonte oficial do estabelecimento em declarações ao Jornal de Notícias.

Segundo a mesma fonte, todos os alunos irão realizar um teste de despiste ao novo vírus antes de poderem regressar à escola. Na quinta-feira, irão começar a ter "aulas à distância".

Este é o segundo caso de um aluno infetado com coronavírus na Escola Alemã de Lisboa. O primeiro foi detetado durante a primeira semana de aula.