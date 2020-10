Número de casos diários de covid-19 em França sofre subida significativa

Foram registados 22.591 casos de covid-19 em França nas últimas 24 horas, um aumento significativo face ao dia de ontem em que foram confirmados 12.993 casos do novo coronavírus. No total, já foram contaminadas 779.063 pessoas no país.

Foram ainda confirmados 104 óbitos desde ontem. Desde maio que não eram registadas mais de 100 vítimas mortais em França. No total, já foram registados 33.037 óbitos.

Recorde-se que o Governo francês decretou, esta quarta-feira, um novo período de estado de emergência de saúde pública, devido ao agravamento da pandemia no país e vai entrar em vigor a partir das 00h00 do dia 17 de outubro, dando assim às autoridades maiores poderes para impor novas medidas no âmbito da pandemia.