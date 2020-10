Portugal vence (3-0) Suécia com Diogo Jota em destaque

Portugal venceu (3-0) na noite desta quarta-feira a Suécia, na quarta jornada do Grupo 3 da Liga das Nações.

No estádio José Alvalade, Bernardo Silva inaugurou o marcador (aos 21 minutos), após ser assistido por Diogo Jota.

Jota, que rendeu Cristiano Ronaldo neste jogo, após o capitão da equipa das Quinas ter testado positivo à covid-19, bisou entretanto na partida, fixando o resultado final em 3-0. O avançado do Liverpool marcou aos 44 minutos e fez o seu segundo golo já na segunda metade do jogo (72').

Com este resultado, Portugal continua a dividir a liderança do agrupamento com a França, com as duas seleções a apresentarem 10 pontos, embora a formação lusa tenha vantagem na diferença de golos.

A equipa francesa venceu esta noite a Croácia (2-1).

A equipa das Quinas volta a jogar para a Liga das Nações no dia 14 de novembro, com a receção à França, e fecha a fase de grupos da prova ante o conjunto croata, no dia 17 do próximo mês.