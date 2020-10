CTT reabrem loja em Viana do Alentejo

A Loja CTT de Viana do Alentejo vai reabrir na próxima segunda-feira (dia 19 de outubro), precisamente no local onde funcionava anteriormente – na Rua Brito Camacho, n.º 3. O espaço estará aberto nos dias úteis das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30.

Esta é a 19.ª loja a ser reaberta pelos CTT, na sequência do compromisso público dos correios de reabrir lojas únicas em sede de concelho, tendo em vista o reforço da elevada proximidade às populações e da capilaridade da rede. No âmbito deste plano, os CTT não vão proceder, como já foi tornado público, a novos encerramentos.

“Os CTT informam que não existe um cronograma definido para a reabertura de lojas CTT, dado que é necessária uma análise detalhada a todas as variáveis envolvidas para que se efetue a reabertura. Desde logo, o espaço, os recursos humanos envolvidos, a relação existente com os parceiros e autarquias e as oportunidades em cada uma das localidades”, refere a empresa em comunicado. Até ao momento da reabertura, as populações já têm em cada local um posto de correio que presta todos os serviços do serviço público universal e ainda o pagamento de vales de pensões e faturas.