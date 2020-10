Tony Carreira confessa que "treinou" neta para não lhe chamar avô: "Ainda me faz confusão"

Tony Carreira esteve na manhã desta quinta-feira à conversa com Cristina Ferreira e confessou que, aos 56 anos, ainda não se habitou à ideia de já ser avô. O cantor revelou que tentou mesmo que a neta, Beatriz, filha de Mickael Carreira e Laura Figueiredo, não o tratasse por avô, mas sim por Tony.

"Treinei-a para ela me chamar Tony, mas depois vi a Laura com uma cara... Ela não ia gostar”, começou por contar. “Ainda me faz confusão a palavra avô", confessou o artista.

Tony Carreira destaca ainda a personalidade da neta, que tem agora três anos. "É uma gangster. Só nos apetece dar-lhe qualquer coisa para ela dormir", contou.