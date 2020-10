Berlim mostra o dedo do meio aos turistas anti-máscara

As autoridades de Berlim querem transmitir uma mensagem aos turistas que chegam à cidade alemã e escolheram uma forma, no mínimo original, para o fazer.

Num jornal da cidade foi publicada uma fotografia de uma mulher idosa com uma máscara às flores a mostrar o dedo do meio. Ao lado, lê-se a frase “O dedo do meio esticado a todos os que não usam máscara - nós obedecemos às regras do corona”.

A imagem faz parte de uma campanha da autoridade para o turismo de Berlim que quer chamar a atenção, de quem vem de fora para a capital, para a importância de proteger a saúde dos mais velhos, grupo de risco, da pandemia de covid-19.

Inicialmente publicada num jornal local, a imagem já foi partilhada múltiplas vezes nas redes sociais e está a tornar-se viral.

Courtesy of Visit Berlin. This is the right attitude to have. Show the middle finger to idiots refusing to wear a mask. pic.twitter.com/BvuJF8HMVm