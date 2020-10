BdP. Crédito ao consumo com descida mensal de 6,1% em agosto para 504 milhões de euros

Os portugueses pediram, em agosto, 504 milhões de euros à banca em contratos de crédito ao consumo, o que representa uma descida de 6,1% em comparação com o montante concedido em julho e de 21,6% face ao de agosto do ano passado, divulgou esta quinta-feira o Banco de Portugal (BdP).

Segundo o relatório do BdP, os novos créditos automóvel desceram 11,4%, enquanto o crédito pessoal registou uma queda de 2% em montante contratado. Os cartões de crédito e contas a descoberto registaram uma subida de 4,2% neste período.

O BdP adianta ainda que nos primeiros oito meses do ano, os portugueses contrataram 3,8 mil milhões de euros em crédito ao consumo – o que compara com os 4,9 mil milhões de euros contratados no mesmo período do ano anterior.

Em agosto, o número de contratos novos aumentou 0,2% face a junho, para um total 100 463 contratos. Em comparação com o mês de agosto de 2019, registou-se uma quebra de 26% de novos contratos de crédito.