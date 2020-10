Elton John e ex-mulher chegam a acordo em tribunal depois de cantor quebrar contrato

As afirmações do artista na sua autobiografia 'custaram-lhe caro'.

Elton John e a ex-mulher, Renate Blauel, chegaram a um acordo sobre o valor da indemnização que o cantor deverá pagar à mulher pelas afirmações polémicas sobre ela na sua autobiografia “Eu, Elton John”. O intérprete de Rocket Man vai ter de pagar 3 milhões de libras à sua ex-mulher, cerca de 3.3 milhões de euros.

De acordo com o processo, o ex-casal fez um acordo no ano de 1988, quando se divorciaram, e algumas das informações presentes no livro do cantor violaram o mesmo. Durante o processo, Blauel disse que tanto o filme Rocketman como o livro autobiográfico já a levaram a gastar muito dinheiro em terapia.

Agora com o fim do processo, um porta-voz do casal garantiu que não existem ressentimentos da parte de Blauel que "reconhece que Elton agiu de forma digna e respeitosa para consigo, ao longo dos últimos 30 anos, e que sempre se mostrou disposto a ajudá-la", em declarações à Sky News.