Itália regista mais 8.804 casos e 83 mortes por covid-19

As autoridades italianas atualizaram os dados sobre a pandemia no país, tendo registado mais 8.804 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, período no qual também morreram 83 pessoas, quase o dobro das mortes do dia anterior.

No total, Itália soma já 381.602 contágios, desde o início da pandemia, 36.372 óbitos associados ao coronavírus.

Atualmente, há 99.266 casos ativos da doença, 5.796 são responsáveis pelos internamentos em hospitais no país. Quase 600 pessoas estão nos cuidados intensivos.