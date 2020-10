Reino Unido regista mais de cem óbitos por covid-19 pelo terceiro dia consecutivo

Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 18.980 casos de covid-19 no Reino Unido. Comparativamente com os números registados na quarta-feira ocorreu uma ligeira descida - ontem tinham sido confirmadas 19.724 infeções. No total já foram infetadas 673.622 pessoas no país.

Foram ainda registados mais 138 óbitos desde ontem. Este é o terceiro dia consecutivo em que o número de vítimas mortais supera os 100 óbitos. O coronavírus já fez 43.293 vítimas no Reino Unido.

Existem 4.941 pessoas infetadas que estão internadas em hospitais de todo o país, das quais 563 têm necessidade de assistência respiratória por ventilador.