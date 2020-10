Espanha reporta mais de 13 mil infeções nas últimas 24 horas

Nas últimas 24 horas foram registados mais 13.318 casos de covid-19 em Espanha. Comparativamente aos dados de ontem ocorreu um ligeiro aumento no número de infeções - foram confimados 11.970 casos do novo coronavírus esta quarta-feira. No total já foram infetadas 921.374 pessoas com covid-19.

Foram ainda confirmados mais 140 óbitos nas últimas 24 horas, o que representa uma descida em relação a ontem, onde foram registadas 209 vítimas mortais. Desde o início da pandemia, já morreram 33.553 pessoas infetadas.

Desde ontem mais 1.473 pessoas deram entrada em hospitais de todo o país. No total há 11.692 pessoas hospitalizadas com a doença, das quais 1.702 pacientes em unidades de cuidados intensivos.