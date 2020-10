Rei da Bélgica encontra-se pela primeira vez com a irmã Delphine Boël

Gezamenlijke boodschap van de Koning en Prinses Delphine: Op vrijdag 9 oktober hebben wij elkaar voor de eerste maal ontmoet in het Kasteel van Laken. Het was een warme ontmoeting. Dit uitgebreid en bijzonder gesprek gaf ons de gelegenheid om elkaar te leren kennen. We hebben gesproken over onze eigen levens en onze gemeenschappelijke interesses. Deze band zal zich verder in familieverband ontwikkelen. Filip & Delphine ————— Message commun du Roi et de la Princesse Delphine : Ce vendredi 9 octobre, nous nous sommes rencontrés pour la première fois au Château de Laeken. Notre rencontre fut chaleureuse. Nous avons eu l’occasion d’apprendre à nous connaître lors d’un long et riche échange qui nous a permis de parler de nos vies respectives et de nos centres d’intérêt communs. Ce lien va désormais se développer dans un cadre familial. Philippe & Delphine ————— Joint communication of the King and Princess Delphine: On Friday 9 October, we met each other for the first time at the Castle of Laken. It was a warm encounter. This long and rich discussion gave us the opportunity to learn to know each other. We talked about our respective lives and areas of shared interest. This bond will further develop within the family setting. Philippe & Delphine 📷 Koninklijk Paleis / Palais Royal

