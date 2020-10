StayAway Covid foi descarregada por 177.470 smartphones entre quarta e quinta-feira

A aplicação móvel permite rastrear de forma anónima, através do Bluetooth, se os utilizadores estiveram nos últimos 14 dias no mesmo local que alguém infetado.

A aplicação de rastreio StayAway Covid tem sido um dos assuntos mais polémicos desde que o Governo assumiu, esta quarta-feira, que a instalação da mesma pode vir a ser obrigatória no trabalho, nas escolas e nas universidades. E parece que toda a polémica também a tornou mais famosa: entre quarta e quinta-feira, a app foi descarregada por 177.470 smartphones, revelou o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC).

Segundo o Instituto, os descarregamentos devem estar relacionados com a decisão do Governo mas também com o regresso dos adeptos aos estádios durante os jogos da seleção, onde foi feita muita divulgação sobre a app. "Não consigo avaliar a relação direta, mas que ela existe, existe", disse o administrador do INESC TEC, Rui Oliveira, à Lusa.

Recorde-se que a aplicação móvel permite rastrear de forma anónima, através do Bluetooth, se os utilizadores estiveram nos últimos 14 dias no mesmo local que alguém infetado.