Efemérides de 16 de Outubro de 2020

1311 A extinção da Ordem dos Templários, uma organização militar e de cavalaria fundada 2 séculos antes (1ª Cruzada, 1096), e que entretanto adquirira demasiado poder frente ao Vaticano, foi extinta há 709 anos, dando depois origem à portuguesa Ordem de Cristo (março de 1319).

1846 A cirurgia sem dor começou há 174 anos, quando o médico dentista de Boston William Thomas Morton (1819-68) fez em público o primeiro ato de anestesiologia com a anestesia baseada em éter.

1923 Os irmãos Walter (1901-86) e Roy (1893-1971) fundaram há 95 anos The Walt Disney Company (era então a Disney Brothers), que se estabeleceu como pioneira em animação.

1948 Fundada a FAO (Food and Agriculture Organization, da ONU) há 72 anos, com sede inicial, no Quebec (Canadá), tendo mudado para Roma em 1951 para Roma.

2002 A mais antiga e famosa Biblioteca da História, que vem da Antiguidade, várias vezes destruída, abriu há 18 anos, reconstruída como a nova biblioteca de Alexandria, no Egipto.

2008 A proposta de lei do Governo de Sócrates das garantias de 20 mil milhões de euros às operações de financiamento de bancos foi aprovada há 12 anos na Assembleia da República.

2018 As principais entidades soberanistas catalãs manifestaram-se há 1 ano em Barcelona pela libertação dos seus presos políticos.

2019 Mohamed VI de Marrocos indultou há 1 ano a jornalista marroquina Hajar Raissouni, de 28 anos, condenada por aborto.