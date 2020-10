Vendas das lojas dos centros comerciais estão a recuperar

Apesar de em setembro as vendas terem registado uma quebra de 19,7%, o número é uma melhoria face ao mês de agosto, diz APCC.

As vendas no passado mês de setembro, nos 93 conjuntos comerciais representados pela Associação Portuguesa de Centros Comerciais (APCC), registaram uma quebra de 19,7% face ao mês homólogo do ano passado. Ainda assim, este valor representa uma recuperação das vendas face aos meses anteriores.

Segundo a APCC, esta diminuição de vendas em setembro segue-se a uma quebra de 24,9% verificada em agosto, “o que confirma que, apesar de se manterem abaixo das verificadas no ano passado, as vendas têm vindo a recuperar nas 8.600 lojas presentes nos centros comerciais representados pela APCC”.

“A tendência que temos vindo a observar nos centros comerciais é de uma recuperação das vendas. A evolução dos números dos meses de agosto e setembro confirma essa recuperação”, diz o presidente da APCC.

António Sampaio de Mattos está confiante na recuperação dos próximos meses: “Com a aproximação do período de Natal, tradicionalmente sinónimo de aumento de vendas, acreditamos que esta recuperação se irá acentuar”, diz.

“Convém referir que os números que temos vindo a observar comparam com os de 2019, ano em que as vendas tiveram uma performance muito positiva”, acrescenta o responsável.