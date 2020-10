Rui Moreira responde com ironia a declarações de Pedro Nuno Santos sobre a TAP

Autarca ‘desafia’ ministro a acabar com as rotas que partem do Porto e sugere que a TAP seja incorporada na Carris ou na “muito rentável” Soflusa, que só opera em Lisboa.

O presidente da Câmara Municipal do Porto reagiu com ironia às declarações do ministro das Infraestruturas, que afirmou, esta quinta-feira, que as rotas da TAP que operam a partir do Porto dão prejuízo.

Rui Moreira 'desafia' Pedro Nuno Santos a acabar com as rotas de ligação entre a Invicta Amesterdão, Milão, Zurique e Ponta Delgada operadas pela transportadora nacional.

O autarca chega mesmo a sugerir que a TAP seja incorporada na Carris ou na Soflusa, duas empresas de transportes públicos que operam exclusivamente em Lisboa.

“Para Lisboa é óptimo: fica com a TAP que, sem o prejuízo do Porto, deixa de ser um perdócio. Para o resto do país - para a província em que alegremente nos incluímos - é uma maravilha, porque a TAP deixa de nos custar dinheiro”, escreve ainda com ironia.