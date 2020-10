Nicolas Sarkozy indiciado por associação criminosa e corrupção

Ex-Presidente francês reagiu com “estupefação” a esta “nova acusação”.

Nicolas Sarkozy foi indiciado por associação criminosa, corrupção, financiamento ilícito e dissimulação de desvio de fundos públicos, no caso que investiga as suspeitas de financiamento líbio na campanha presidencial de 2007 do antigo Presidente francês, avançou o Le Monde.

Sarkozy não era ouvido no processo desde junho de 2019, altura em que se declarou “totalmente inocente”, mas voltou a tribunal na semana passado, em Paris, para falar perante os juízes responsáveis pela investigação.

A investigação decorre desde 2012 e foi lançada depois de o jornal Mediapart ter divulgado um documento que indiciava que o regime do ex-Presidente líbio Muhammar Kadafi tinha financiado a campanha de Nicolas Sarkozy.

O ex-chefe de Estado já reagiu no Facebook, mostrando “estupefação” com a “nova acusação”. “A minha inocência é novamente colocada em causa por uma decisão que não é baseada em nenhuma prova de nenhum financiamento ilegal”, disse.