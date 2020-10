Ator porno leva multa por organizar orgia com 50 pessoas

O título do filme pornográfico seria “Crime contra a saúde pública”.

O ator e produtor de filmes pornográficos Ignacio Allende Fernández, conhecido como Torbe, foi punido por crime contra a saúde pública depois ter organizado, em Madrid, num apartamento, uma orgia com 50 pessoas, que devia ser gravada.

A Polícia Nacional espanhola pôs em prática a ordem de retirada do local, nesta quarta-feira ao final da tarde, no quinto andar de um prédio, segundo adiantaram fontes policiais à agência Efe.

A orgia foi divulgada através de um folheto publicitário, encontrado pelos agentes dos Grupos de Atenção ao Cidadão, e incentivava as pessoas a ir às filmagens do filme pornográfico, com o título “Crime contra a saúde pública”. Quando a polícia chegou ao local, várias pessoas se aperceberam e foram embora.

Os três responsáveis pela gravação, incluindo Torbe, que já tinha cumprido tempo na prisão devido a pornografia, em 2016, foram multados por não terem autorizações para gravar e desrespeitarem as medidas sanitárias impostas em Espanha, pelo que foram punidos por crime contra a saúde pública...como no título do filme que supostamente ia ser gravado.