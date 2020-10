Hercule Poirot e o estranho desaparecimento de Mrs. Christie

Em 1920, no rescaldo da I Grande Guerra, Hercule Poirot, um refugiado belga, passava uns agradáveis momentos de vilegiatura numa vivenda vizinha da da sua amiga Emily Inglethorp. Foi aí que tomou conhecimento com um convidado de Emily, Arthur Hastings, um jovem na ordem dos seus 30 anos, que estivera nos campos de combate, dos quais saíra como coronel com honra e mérito, e pleno daquela educação requintada que lhe fora inculcada no exigente colégio da Eton durante a adolescência. O súbito e estranho assassínio de Mrs. Inglethorp desencadeou um fenómeno literário que ainda hoje, passado um século, não deixa de fascinar os seguidores da obra de uma senhora chamada Agatha Mary Clarissa Christie, Lady Mallowan de casada, nascida com o apelido de Miller em Torquay, no Devon, Inglaterra, no dia 15 de Setembro de 1890, ou seja, também ela a comemorar, no seu caso, 130 anos de existência não se tivesse dado o facto absolutamente natural de ter morrido entretanto, aos 85 anos, na sua casa de Winterbrook, Wallingford, Oxfordshire, e se encontrar neste momento, no estado em que se pode calcular, uns sete palmos abaixo de terra que rodeia a igreja de St. Mary, em Cholsey.

The Mysterious Affair at Styles, publicado no Reino Unido pela editora The Bodley Heat, e quase simultaneamente nos Estados Unidos pela John Lane, foi um sucesso imediato. Verdade se diga, e quem se mete com Hercule arrisca-se a ver as suas mentiras expostas de forma bastante desagrável numa derradeira cena colectiva na qual participam, geralmente, todos os personagens sobrevivos das suas aventuras, é que The Mysterious Affair at Styles começou por brotar nas páginas do The Times através de episódios semanais que iam deixando os leitores de água na boca com os racicínios acurados do detective belga de cabeça de ovo e sempre delicadamente vestido que punha os bigodes revirados para o céu à custa de cera derretida. Os acontecimentos iam sendo descritos ao pormenor e o jornal dava-se ao luxo de publicar igualmente mapas do interior e do exterior da casa para que nada escapasse à intuição policial do leitor, rapidamente também transformado num investigador, decidido a deslindar os motivos do crime e a identidade do assaassino.

Hercule Poirot tornou-se um monstro até para a própria Agatha, algo que sucedera anteriormente com_Arthur Conan Doyle e o seu Sherlock Holmes. Aliás, Mrs. Christie não escondeu a influência de Doyle: não foi por simples acaso que ofereceu ao belga um parceiro como Hastings, versão quase mutatis mutandis de Dr. Watson, até pela forma como se torna o repositório fiel das façanhas do seu companheiro, mantendo-se convenientemente à sombra da sua incomensurável inteligência e dispondo-se, mesmo, a fazer-se de parvo para que essa inteligência brilhe com maior intensidade na mecânica rotativa das célebres celulazinhas cinzentas. Ou seja, Watson e Hastings estão bem um para o outro, embora o primeiro tenha surgido mais de trinta anos antes do segundo.

