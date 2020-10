Lennon gostava de futebol

Há, no Brasil, em Goiânia, capital do Estado de Goiás, um jogador chamado John Lennon, defesa direito do Vila Nova, clube fundado por um padre, frei José Belestiere, e mergulhado nos dias que correm na Série C do campeonato brasileiro. O nome completo da figura é John Lennon da Silva Santos, natural de Araguaína onde viu pela primeira vez a luz do sol no dia 29 de dezembro de 1991. Houve um tempo em que Lennon prometia, chegou a jogar pelo Cruzeiro, mas depois foi perdendo a graça e acabou por deixar de surgir nas páginas dos jornais. Certo dia, contou: «O meu tio Zé Fernando era louco pelos Beatles. Quando nasci convenceu o meu pai a dar-me o nome de Jnhn Lennon, que era o seu preferido. É giro! Gosto. Para além de original, de cada vez que faço uma busca no Google aparece um montão de matéria sobre John Lennon. Só não sou eu. É o outro».

O outro, isto é, o autêntico, não nasceu em dezembro - nasceu a 9 de outubro de 1940, teria completado na passada semana 80 anos, quem diria!? - mas morreu em dezembro, no dia 8 de dezembro de 1980, completar-se-á daqui a pouco 40 anos sobre o seu estúpido assassinato por um canalha barato, Mark David Chapman, que resolveu dar-lhe quatro tiros nas costas pouco depois de John lhe ter autografado o seu último álbum, Double Fantasy.

O Lennon de Araguaína, sobrinho do fã Zé Fernando, confessou numa entrevista que não estava nem aí para os Beatles. A sua onda é mais música sertaneja, Pena Branca & Xavantinho, Zé Carreiro & Carreirinho, Milionário & José Rico, Adolfinho & Chitãozinho e o diabo a quatro, que lhe faça bom proveito, não estou aqui para discutir gostos musicais. Mas o Lennon de Liverpool foi sempre muito dúbio em relação à afeição que sentia pelo association, mesmo vivendo a infância e adolescência numa cidade que faz do futebol uma espécie de pão de cada dia nos dai hoje. Quem gostava a sério de futebol e adorava o Liverpool FC, era o seu pai, Alfred, um marinheiro de ascendência irlandesa que passava o tempo embarcado e não tinha nem tempo para ir ver jogos a Anfield nem tempo para acompanhar os progressos de John na sua carreira musical. Apesar de ter herdado a preferência clubística do pai, quando resolveu ilustrar o seu álbum Walls and Bridges, de 1974, John Lennon escolheu um desenho que rabiscara aos 11 anos de idade e que representava um encontro entre Arsenal e Newcastle, mais precisamente a final da Taça de Inglaterra de 1952. Liverpool ficou de fora.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do SOL. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.