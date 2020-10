O recreio somos nós!

Na televisão passam imagens do Recreio de Águeda-Beira Mar e eu sei que os tempos mudaram, e muito. O Beira-Mar ganhou, mas não deixa de ser apenas o Bera-Bera. Há muitos anos, para aí há trinta, quando eu trabalhava n’A Bola, ali na Travessa da Queimada, ao Bairro Alto, havia aos domingos à tarde a prática do piquete. Calhava a todos, embora como na frase de Orwell, mais a uns do que a outros. A grande maioria dos jornalistas da casa espalhava-se pelo país, pelas bancadas de imprensa dos campos e dos estádios. A malta do piquete assegurava o funcionamento da redação, a escolha de fotografias, a compilação dos resultados, o recebimento das fichas dos jogos enviadas, via telefone, pelos correspondentes, às vezes mendigadas num qualquer quartel da GNR de Freixo-de-Espada-à-Cinta. Pelas cinco horas da tarde, que era a hora em que os jogos começavam a chegar ao fim, um dos contínuos, talvez o Neres com a sua mão amputada de dedos, talvez o Cunha, com a cabeça besuntada de brilhantina, talvez o Pires ou o Joãozinho, metro e meio de nervos e alma, talvez o Calheiros, vindo da sua Ilha de Moçambique, surgia à beira da minha secretária com um telex ainda fresco da máquina que matraqueava sem descanso naquela saleta onde o Aurélio Márcio dormia as suas sestas de dez minutos, agitavam-no sobre a cabeça, arvoravam um sorriso e diziam: «Ò shôr Afonso, o Águeda ganhou!». Ou então o Águeda não ganhava e o sorriso era substituído por um esgar de resignação: «Ò shôr Afonso, o Águeda perdeu...». Curiosa, não é?, esta forma como o verbo ganhar pede ponto de exclamação e o verbo perder pede reticências... As vitórias e as derrotas também marcam o ritmo das pontuações.

Nesses tempos felizes de A Bola, o Recreio era entre mim e eles notícia de caráter de urgência. Na brincadeira, eles diziam o Recreativo e parece que, hoje, na televisão o Recreio também passou a Recreativo, ou por ignorância ou por chacota. Em Águeda, o Águeda nunca foi o Águeda - é Recreio e ponto final! Quando as vitórias eram de truz, eu dizia ao Neres, ou ao Cunha ou ao Pires: «Corra lá depressa ao chefe para mandar parar as rotativas. Temos manchete!».

