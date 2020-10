Itália volta a ultrapassar os 10 mil casos diários de covid-19

Nas últimas 24 horas foram confirmadas 10.010 novas infeções de covid-19 em Itália. Comparativamente aos dados desta quinta-feira ocorreu um aumento no número diário de casos - foram registados 8.804 casos de covid-19 ontem. No total, já foram infetadas 391.611 pessoas no país.

Foram ainda registados mais 55 óbitos desde ontem. Ao contrário do número de casos, o número de vítimas mortais diminuiu em relação a ontem. No total, já morreram 36.427 infetadas com o novo vírus.

Atualmente, há 107.312 casos ativos da doença, dos quais 6.178 estão em hospitais - 638 em unidades de cuidados intensivos.