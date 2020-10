Confirmados mais de 15 mil casos nas últimas 24 horas no Reino Unido

Nas últimas 24 horas foram registados 15.650 casos de covid-19 no Reino Unido, o que representa uma descida em relação a ontem, quando foram confirmados 18.980 casos do novo coronavírus. No total, já foram infetadas 689.257 pessoas no país desde o início da pandemia.

Foram ainda confirmados mais 136 óbitos esta sexta-feira, uma ligeira descida em relação a quinta-feira, quando foram registadas 138 vítimas mortais. Este é o quarto dia consecutivo em que o número de óbitos no país liderado por Boris Johnson ultrapassa os 100. No total, já morreram 43.429 pessoas infetadas no Reino Unido, segundo as autoridades de saúde inglesas.

5.311 pacientes com covid-19 estão internados em hospitais de todo o país, dos quais 580 estão a receber assistência respiratória por ventilador.