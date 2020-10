Já se sabe onde Porto e Benfica vão disputar a Supertaça

O SL Benfica e o FC Porto vão jogar a Supertaça a 23 de dezembro no Estádio Municipal de Aveiro, anunciou esta sexta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF)

Recorde-se que a Supertaça abre normalmente a temporada futebolística, que este ano teve de ser adiada devido à pandemia de covid-19.

No mesmo estádio vão acontecer outros dois jogos: no dia 13 de dezembro a Taça feminina de 2019/20 joga-se entre o Benfica e Estoril Praia ou Sporting de Braga e, depois, no dia 16, a Taça da Liga feminina novamente entre o Sporting de Braga e as águias.

A última data pode ainda ser alterada, de acordo com a FPF, "dependendo do desempenho da equipa do Benfica na Liga dos Campeões feminina". Se assim for, o jogo pode passar para o dia 6 de janeiro do próximo ano.