Dez profissionais de saúde do Hospital Garcia de Orta foram infetados pelo novo coronavírus

Dez profissionais de saúde do Hospital Garcia de Orta, em Almada, no distrito de Setúbal, testaram positivo para o novo coronavírus, segundo um comunicado da administração hospitalar enviado às redações esta sexta-feira. "Hoje, 16 de outubro, foram detetados casos positivos para SARS-CoV-2 em 10 profissionais de saúde (oito enfermeiros e dois assistentes operacionais), do internamento do Serviço de Medicina I", pode ler-se na nota.

Os testes de despiste em massa foram iniciados depois de um dos utentes do Serviço de Medicina I ter testado positivo à covid-19. O doente em questão deslocou-se ao exterior da unidade hospitalar "por razões terapêuticas" e acabou por ser infetado, segundo a administração hospitalar.

A administração do hospital disse ainda no comunicado que todos os contactos com o caso original serão testados "durante as próximas horas do dia". Até ao momento, não existem mais casos positivos entre os doentes do Serviço de Medicina I.

"No âmbito do controlo à infeção por SARS-CoV-2, o Hospital Garcia de Orta realiza testes a todos os doentes aquando do seu internamento e realização de exames clínicos e, de forma sistemática, promove regularmente rastreios aos seus profissionais de saúde", garantiu ainda a unidade hospitalar.